Tantissimi a ricordare il capitano

Franco Baresi, al funerale della leggenda del Milan tanti ex rossoneri: Maldini, Capello e non solo

Non manca praticamente nessuno per dare l'ultimo saluto alla leggenda rossonera

04 Ago 2026 - 11:14
02:24 
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