Frana un terrapieno a La Spezia: auto sepolte e nove famiglie evacuate

A La Spezia si è prolungato per diverse ore l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza una zona del quartiere Valdellora dove si è verificata una frana che ha travolto diverse auto in un parcheggio. A cedere un muro di contenimento che si è abbattuto sulle vetture insieme a tonnellate di terra. I soccorritori hanno escluso la presenza di persone coinvolte grazie anche all'intervento delle unità cinofile. Nel frattempo le autorità hanno evacuato nove famiglie residenti in due palazzine.