Allagamenti e frane

Frana sull'Aurelia tra Celle e Albissola

Sono in corso le operazioni per liberare lacarreggiata dai detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza

20 Ott 2026 - 18:11
00:35 
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