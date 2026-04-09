Frana Petacciato, Ciciliano: "Si lavora ininterrottamente per ripristinare la viabilità"

Il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano è intervenuto a Tgcom24 per fornire alcuni aggiornamenti dopo la riattivazione del movimento franoso che ha interessato l'area di Petacciato, tra Vasto Sud e il confine con la Puglia. "La problematica più importante, oltre ai cinquanta cittadini sgomberati in via precauzionale, resta quella delle ripercussioni sulla viabilità stradale e ferroviaria - ha detto. Ciciliano ha spiegato che mentre la Statale 16 è compromessa, si lavora incessantemente per il ripristino, almeno parziale, della viabilità sulla A14 così come per la riattivazione dei collegamenti ferroviari sulla linea Adriatica Pescara-Foggia. Linea che, almeno inizialmente, vedrà una riduzione dei convogli in transito e una diminuzione della velocità degli stessi. Trenitalia intanto in queste ore ha comunicato che la linea sarà riattivata progressivamente dalle ore 6 di venerdì 10 aprile. Per il ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici. Sul fronte della riapertura dell'Autostrada A14 invece questa avverrà in modalità provvisoria e resterà subordinata al monitoraggio del versante e alle condizioni di sicurezza.