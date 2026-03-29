L'ALTRA NISCEMI

Frana a Silvi (Teramo), gli evacuati: "Abbiamo perso tutto"

Crolla una palazzina con tre famiglie. Il fronte si allarga: monta la paura

di Ilaria Liberatore
29 Mar 2026 - 19:01
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