Frana a Silvi, il maltempo potrebbe peggiorare la situazione

L'inviata sul posto a Silvi, nel Teramano, spiega come il maltempo previsto per questi giorni nella zona potrebbe peggiorare ulteriormente i danni provocati dalla recente frana che ha colpito la cittadina. 32 persone, in seguito all'evento, sono ancora sfollate e non sanno quando, e se, potranno ritornare nella propria abitazione. "Non siamo stati ascoltati, ci hanno tacciati di fare inutile allarmismo", lamentano i residenti della zona che, già a gennaio, avevano segnalato l'apertura e il cedimento di un tratto stradale ora chiuso al traffico.