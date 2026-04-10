Fra' Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara: "Io in curva a tifare la Carrarese"
"Mi sono trovato a mio agio. Alcuni tifosi hanno detto: 'C'è il vescovo, niente parlacce'"di Roberta Fiorentini
Il lunedì di Pasquetta, durante il derby con lo Spezia, la Carrarese ha potuto contare sul sostegno di un tifoso "particolare". Fra' Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara, si è seduto in mezzo al tifo più caldo della squadra gialloblù, posizionato in curva nord. "Certi tipi di sfottò me li aspettavo: sono un po' violenti nelle parole, ma se rimangono in questi cliché va bene - ha detto mons. Vaccari -. Mi sono trovato a mio agio, è una sensazione su cui sto riflettendo".