Forte temporale su Milano: disagi tra città e hinterland

Nella serata di domenica 19 aprile un forte temporale si è abbattuto su Milano e nelle province limitrofe di Monza e Brianza, Como e Lecco. Le immagini girate poco dopo mezzanotte mostrano i numerosi fulmini caduti sul capoluogo lombardo nel giro di poco tempo. Nelle immagini anche le precipitazioni lungo la tangenziale nord e la grandinata, con chicchi di grosse dimensioni, che si è verificata a Varedo, in provincia di Monza e Brianza.