Cronaca
ALLERTA ROSSA

Forte mareggiata a Catania per il ciclone Harry

Trascinati"detriti e"grandi quantità di sabbia. Decine le persone evacuate

21 Gen 2026 - 12:31
01:44 

Decine i nuclei familiari e le persone evacuate dalle abitazioni dei villaggi a mare della Plaia, zona in cui l'esondazione dei torrenti Buttaceto e Acquicella ha provocato l'allagamento della strada statale 121, mentre il fiume Simeto in alcuni tratti ha superato i livelli di guardia riversandosi nelle aree limitrofe.

