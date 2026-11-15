Forte maltempo nel Salernitano, frane e allagamenti

E' la provincia di Salerno l'epicentro dei danni causati dal forte maltempo che la scorsa notte si è abbattuto in Campania. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti e alberi abbattuti. A causa di una frana è stata chiusa al traffico la statale Amalfitana, in località Tordigliano, nel territorio di Vico Equense (Napoli), e nel territorio comunale di Positano (Salerno). Danneggiato dalle violente piogge anche l'ospedale di Eboli, sia nel reparto di Pneumologia che in quello di Medicina: sono in corso verifiche tecniche ma l'attività sanitaria prosegue normalmente. Tra le situazioni più critiche quelle registrate a Cava de' Tirreni, dove si sono verificate tre frane con colate di fango sulla sede stradale, e a Pellezzano, in località Grotte, con un cedimento del terreno nei pressi della linea ferroviaria.