In Versilia

Forte dei Marmi, maxi-furto da mezzo milione di euro in una delle ville di Bocelli

Hanno portato via orologi di lusso, gioielli, borse e contanti

di Luca Amodio
28 Giu 2026 - 12:28
01:30 
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