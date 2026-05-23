Il video

Forte dei marmi, lo scippo del rolex e la fuga in motorino

I due malviventi sono stati fermati a centinaia di chilometri di distanza dopo aver rapinato una turista lituana

23 Mag 2026 - 14:42
01:11 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
forte dei marmi
rapina