Forte dei Marmi, le strappano il rolex da 50mila euro dal polso: è caccia ai ladri

Il livido sul polso, la paura che possano farle ancora del male: per questo Anna, nome di fantasia, preferisce non mostrarsi in volto. 47 anni, origini lituane, venerdì era seduta in un bar nel centro di Forte dei Marmi con il figlio di 7 anni e due amici, quando un ragazzo si è avvicinato e le ha sfilato dal polso un Rolex Daytona da 50mila euro.