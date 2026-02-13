Formello, crolla il muro di una palazzina per il maltempo: morto un 58enne

Si trovava in casa, al piano seminterrato di una palazzina, Umberto D'errico, quando la sua abitazione è stata travolta dal crollo di un muro di contenimento probabilmente causato dal maltempo di questi giorni. È morto così a 58 anni, sepolto dalle macerie: una parte del suo appartamento è collassata. È accaduto a Formello, a nord della Capitale. Altre due persone, che abitavano al primo piano dell'edificio colpito dalla frana, sono rimaste ferite, e trasportate all'ospedale sant’Andrea di Roma: non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia cassia. Altri dieci condomini sono stati allontanati d'urgenza dai soccorritori per il timore che il cedimento della parete possa aver creato problemi alla stabilita' della palazzina.