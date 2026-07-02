UN ESEMPLARE FEMMINA DI CAPOPIATTO

Follonica, i bagnanti trovano uno squalo morto in spiaggia

Un incontro rarissimo. Questa specie infatti vive nelle profondità del mare ed è innocua per l'uomo

02 Lug 2026 - 13:02
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