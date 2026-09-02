Due sedicenni feriti

Follia a Crema, tenta di colpire chiunque gli capiti a tiro con un machete

La sera del primo agosto, vicino alla stazione ferroviaria è bastato uno sguardo per far esplodere la violenza tra due gruppi rivali di egiziani con conti in sospeso per lo spaccio di droga

di Andrea Noci
02 Set 2026 - 13:16
01:29 
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Tenta di colpire chiunque gli capiti a tiro. Prima con un machete lungo 52 centimetri, poi con un bastone impugnato nell’altra mano, raccolto da terra. 
La sera del primo agosto, vicino alla stazione ferroviaria di Crema è bastato uno sguardo per far esplodere la violenza tra due gruppi rivali di egiziani con conti in sospeso per lo spaccio di droga. Due i 16enni feriti: il più grave, trasportato in ospedale con la gola tagliata, è stato salvato grazie ad un intervento chirurgico. 

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