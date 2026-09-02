Follia a Crema, tenta di colpire chiunque gli capiti a tiro con un machete
La sera del primo agosto, vicino alla stazione ferroviaria è bastato uno sguardo per far esplodere la violenza tra due gruppi rivali di egiziani con conti in sospeso per lo spaccio di drogadi Andrea Noci
Tenta di colpire chiunque gli capiti a tiro. Prima con un machete lungo 52 centimetri, poi con un bastone impugnato nell’altra mano, raccolto da terra.
La sera del primo agosto, vicino alla stazione ferroviaria di Crema è bastato uno sguardo per far esplodere la violenza tra due gruppi rivali di egiziani con conti in sospeso per lo spaccio di droga. Due i 16enni feriti: il più grave, trasportato in ospedale con la gola tagliata, è stato salvato grazie ad un intervento chirurgico.