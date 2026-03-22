Folgaria, nonostante la paraplegia torna a sciare grazie alla tecnologia

Nonostante la paraplegia ha potuto realizzare il sogno di tornare a sciare in completa autonomia sulle piste dell'alpe Cimbra, a Folgaria, grazie a uno strumento speciale frutto di studi tecnologici. Protagonista della vicenda è Michel Roccati, un atleta paraplegico italo-tedesco di 25 anni affetto da una lesione midollare completa. Il giovane non è nuovo ai record, nel 2020 è stato il primo uomo al mondo a tornare a camminare nonostante la lesione del midollo.