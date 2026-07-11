Ha rubato circa 1.500 euro in contanti

Foggia, rapina una farmacia: minacce con il coltello e casse svaligiate

Un 28enne del posto, dopo essere stato ripreso dalle"telecamere di videosorveglianza,"è stato arrestato dai carabinieri

11 Lug 2026 - 09:47
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È entrato in una farmacia di Cerignola armato di coltello e con il volto coperto, ha minacciato due dipendenti e portato via dalla cassa 1.500 circa in contanti, per poi fuggire a piedi. Nel tragitto fino alla sua abitazione, si è disfatto degli indumenti utilizzati per la rapina, gettandoli in un cassonetto dei rifiuti. È quanto successo nel Foggiano nella mattina del 18 luglio 2025. Un 28enne del posto è stato poi arrestato e accusato di rapina aggravata. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

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