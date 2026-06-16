Foggia, la denuncia: "Le auto rubate finiscono nei fiumi, grave danno ambientale"

"Qui dentro ci sono migliaia di auto rubate. Guardate qui, ce n'erano tre adesso sono sei". Giuseppe Marasco è un ispettore volontario di Civilis, ente che si occupa di tutela ambientale. Da tempo monitora quel che accade nelle campagne del Foggiano. Una miriade di carcasse di auto abbandonate nei torrenti o tra i campi. Sono quelle rubate e svuotate dei pezzi da rivendere come ricambi illegali. Un mercato fiorente tra le zone di Foggia, Manfredona e Cerignola. Per rendere irriconoscibile quel che resta le auto vengono incendiate o si lanciano nei torrenti le carcasse: incalcolabili i danni per l'ambiente.