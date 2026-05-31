nella notte, a Orta Nova

Foggia, fuggono da un posto di blocco e si schiantano: morto un 16enne

L'auto è finita contro un guard rail. "Solo" feriti gli amici della vittima

di Roberta Fiorentini
31 Mag 2026 - 19:11
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
foggia
video evidenza