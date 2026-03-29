Foggia, edicola abbandonata diventa un teatro

C'era una volta... una piccola edicola abbandonata che oggi, come per magia, si è trasformata in un bellissimo - per quanto minuto - teatro aperto a tutti. Come in una fiaba, la metamorfosi a lieto fine è avvenuta a San Severo, in provincia di Foggia. Grazie all'iniziativa della compagnia Foyer '97 teatro, questa edicola abbandonata da 6 anni ha trovato un nuovo inatteso utilizzo.