Foggia, è giallo sull'omicidio di un personal trainer

È stato freddato con quattro colpi di arma da fuoco mentre era poco distante da casa, a spasso col cane. È mistero a Foggia sull'omicidio di un personal trainer incensurato, avvenuto nella tarda serata di ieri. Annibale Carta, 42 anni, conosciuto come Dino era molto noto in città grazie alla sua attività. Sposato e padre di due bambine, lo descrivono sui social come un ragazzo educato e corretto, impegnato nel volontariato nella parrocchia di San Francesco Saverio.