18 gli indagati

Foggia, decimata la banda che faceva esplodere i bancomat: 7 arresti

Sono tutti ritenuti responsabili di diversi furti commessi in varie province italiane. Tra le accuse anche ricettazione e riciclaggio

di Ilaria Liberatore
05 Giu 2026 - 18:52
01:28 
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