Florovivaismo, Forbici (Coldiretti) a Tgcom24: "Boccata d'ossigeno grazie alle ultime Manovre"

"Grazie alle ultime Manovre, fatte con incentivi sul gasolio e carburanti, una boccata d'ossigeno è arrivata, anche se in parte. Le difficoltà sul mercato continuano a esserci, legate anche alle famiglie che sono spesso in difficoltà e non pensano al fiore come priorità. Ciò anche se fiori e piante fanno bene per la salute", ha sottolineato Forbici.