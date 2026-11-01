Florovivaismo, Forbici (Coldiretti) a Tgcom24: "Boccata d'ossigeno grazie alle ultime Manovre"

"Nonostante l'ultima settimana di grande difficoltà per i produttori floricoli, legato allo stop dei trasporti e al rincaro energetico, il fiore ha tenuto bene e c'è stato un recupero sul mercato". Lo afferma a Tgcom24 Nada Forbici, coordinatrice della Consulta Nazionale Florovivaismo di Coldiretti, sottolineando che "i prezzi dei fiori sono rimasti fermi. Questo è un altro sforzo da parte dei nostri floricoltori nonostante le difficoltà".
"Grazie alle ultime Manovre, fatte con incentivi sul gasolio e carburanti, una boccata d'ossigeno è arrivata, anche se in parte. Le difficoltà sul mercato continuano a esserci, legate anche alle famiglie che sono spesso in difficoltà e non pensano al fiore come priorità. Ciò anche se fiori e piante fanno bene per la salute", ha sottolineato Forbici.