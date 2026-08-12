Siccità

Caldo e assenza di piogge, il fiume Trebbia sempre più in sofferenza

A Piacenza la siccità ha raggiunto livelli estremi e il corso d'acqua è ridotto al minimo

12 Ago 2026 - 08:34
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Dove c'era l'acqua ora ci sono terra e sassi. Drammatica la situazione del fiume Trebbia a Piacenza. la siccità ha raggiunto livelli record è il corso d'acqua è ridotto al minimo. 

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