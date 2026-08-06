Caldo, il fiume Po in sofferenza: sabbia al posto dell'acqua

Dove prima c’era l’acqua ora c’è la sabbia. Il fiume Po, il più grande d'Italia, è in grande sofferenza a causa della siccità. Le conseguenze vanno a cascata: gli agricoltori sono allo stremo. Senza piogge e con i grandi laghi in sofferenza, si fa fatica a irrigare i campi. L'esperto Alessandro Delpiano: "Il livello a cui siamo si chiama severità idrica alta, il massimo livello. L’acqua del Po è la metà di quella che dovrebbe essere per impedire che l’acqua marina risalga".