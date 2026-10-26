Firenze, tensioni tra studenti e polizia durante il corteo contro Valditara

Tensione a Firenze durante il corteo degli studenti contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Partiti da piazza Santa Maria Novella, i manifestanti hanno tentato di cambiare percorso per raggiungere piazza del Duomo, dove si svolge il Festival delle Regioni. Davanti al blocco della polizia si sono registrati spintoni e accese discussioni. Il corteo ha ripreso inizialmente il tragitto concordato, ma gli studenti hanno ribadito di voler arrivare nel cuore della città per far sentire la propria voce al ministro. "Vogliamo farci ascoltare", scandiscono al megafono.