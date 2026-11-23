Presidio di una cinquantina di studenti del Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi per protestare in occasione della visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Firenze. Gli studenti si sono radunati alle 10 in piazza San Lorenzo, a poca distanza dalla sede della Prefettura, dove Piantedosi è arrivato poco prima delle 11 per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Francesca Ferrandino.