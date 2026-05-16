cosa ne pensano i cittadini

Firenze, stretta sugli affitti brevi: il Tar dà ragione al Comune

Ben 18 ricorsi nel capoluogo alla legge della Regione Toscana sul turismo

di Ilaria Liberatore
16 Mag 2026 - 21:53
01:30 
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"Sono tutti affitti brevi, le famiglie non trovano più casa... è un'indecenza". "Sembra ci siano solo americani, e noi fiorentini siamo limitati anche nel camminare per il centro". Restituire la città ai suoi abitanti e limitare gli affitti brevi che creano speculazione e spingono i residenti in periferia: è questo l'obiettivo della legge della Regione Toscana sul turismo, approvata l'anno scorso. A Firenze però contro questa normativa ci sono stati ben 18 ricorsi. Ora il Tar, tribunale amministrativo regionale, ha dato ragione al Comune: niente più keybox e gli alloggi turistici dovranno rispettare standard minimi di qualità, a partire dalle dimensioni. 

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