Firenze, stretta sugli affitti brevi: il Tar dà ragione al Comune

"Sono tutti affitti brevi, le famiglie non trovano più casa... è un'indecenza". "Sembra ci siano solo americani, e noi fiorentini siamo limitati anche nel camminare per il centro". Restituire la città ai suoi abitanti e limitare gli affitti brevi che creano speculazione e spingono i residenti in periferia: è questo l'obiettivo della legge della Regione Toscana sul turismo, approvata l'anno scorso. A Firenze però contro questa normativa ci sono stati ben 18 ricorsi. Ora il Tar, tribunale amministrativo regionale, ha dato ragione al Comune: niente più keybox e gli alloggi turistici dovranno rispettare standard minimi di qualità, a partire dalle dimensioni.