Rivolta social

Firenze, strappa il tricolore e ci sputa sopra: le immagini shock

Un"giovane di origine nordafricana, forse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, oltraggia il simbolo del Paese che l'ha accolto

di Cristiano Puccetti
31 Ago 2026 - 19:34
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A torso nudo si arrampica sul muro, si aggrappa all'asta che sorregge la bandiera italiana. Poi strappa il tricolore, lo prende a calci e ci sputa sopra. Queste immagini shock arrivano da Firenze, zona stazione Santa Maria Novella, uno dei tanti quartieri della città oramai preda di violenze, spaccio, aggressioni, scippi, microcriminalità. Un giovane di origine nordafricana, forse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, oltraggia il simbolo del Paese che l'ha accolto. La città è un misto di rassegnazione e di indignazione: L'amministrazione comunale - da noi contattata - preferisce non commentare l'accaduto. Ma sui social scoppia la rivolta.

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