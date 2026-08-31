Firenze, strappa il tricolore e ci sputa sopra: le immagini shock

A torso nudo si arrampica sul muro, si aggrappa all'asta che sorregge la bandiera italiana. Poi strappa il tricolore, lo prende a calci e ci sputa sopra. Queste immagini shock arrivano da Firenze, zona stazione Santa Maria Novella, uno dei tanti quartieri della città oramai preda di violenze, spaccio, aggressioni, scippi, microcriminalità. Un giovane di origine nordafricana, forse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, oltraggia il simbolo del Paese che l'ha accolto. La città è un misto di rassegnazione e di indignazione: L'amministrazione comunale - da noi contattata - preferisce non commentare l'accaduto. Ma sui social scoppia la rivolta.