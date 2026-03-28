Firenze, storico bar del centro prigioniero di un cantiere da cinque mesi

Da fuori quasi non si vede. In realtà il bar c'è ed è aperto, ma da mesi è nascosto dietro un muro di impalcature e teli arancioni, piazzato proprio davanti all’ingresso. Via degli Alfani, nel pieno centro di Firenze. Qui un piccolo cantiere privato – partito a novembre e destinato a restare almeno fino a metà aprile – sta mettendo in difficoltà i negozi della zona, come questo bar aperto da quasi cinquant’anni.