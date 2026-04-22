Firenze, si arrampica sulla fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e la sfregia

Si arrampica sulla fontana del Nettuno in piazza Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale. La bravata di una turista straniera, 28 enne, costa cara perché provoca danni da 5 mila euro. La giovane, sabato scorso, per scommessa doveva scalare la statua del biancone davanti a palazzo vecchio per arrivare a toccare le parti intime dell'uomo raffigurato nel capolavoro di Bartolomeo Ammannati. Per farlo ha scavalcato sia l'inferriata sia il bordo della vasca e per evitare di entrare in acqua si è aggrappata alle zampe dei cavalli che sostengono la conchiglia della composizione scultorea. È stata denunciata alla polizia municipale per deturpamento di bene artistico-architettonico.