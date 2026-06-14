SOTTO LA LOGGIA DEL PESCE

Firenze senza controllo: risse, spacci e bivacchi

Tanti lamentano la chiusura del commissariato di polizia che c'era in via Pietrapiana ma che è chiuso da qualche anno

di Rita Ferrari
14 Giu 2026 - 19:51
01:28 
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