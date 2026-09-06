Firenze ricorda con una fiaccolata Lorena Isceri, uccisa dall'ex sull'A1

Prima di morire la 45enne ha fatto anche un ultimo, disperato tentativo: prospettare una riconciliazione al suo ex fidanzato. Vella, però, aveva in testa un solo piano: ammazzarla. Così ha ignorato le parole della donna e l'ha lanciata dal viadotto della A1. La registrazione è finita nei fascicoli dell'inchiesta coordinata dal pm Antonio Natale. Per domani è prevista l'autopsia sul corpo della 45enne, per capire se la donna sia morta per le percosse o per il volo di 30 metri. Ma dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si intuisce che la donna era ancora viva prima di precipitare.