Firenze, rapina a colpi di spranghe: due giovani in manette
Il turista americano è ricoverato in Neurochirurgia. La polizia ha rintracciato i due responsabili in una baracca all'Osmannoro
La polizia di Firenze ha arrestato due cittadini tunisini di 23 e 20 anni gravemente indiziati in concorso dei reati di rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione. I fatti risalgono alla notte del 20 marzo scorso, in via della Spada, quando i due uomini avrebbero avvicinato un giovane turista americano di 22 anni, sottraendogli portafogli e cellulare, dopo averlo colpito, ripetutamente, alla testa, con l’uso di un tubo metallico, prelevato da un cantiere presente su quella via.