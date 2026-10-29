Firenze, poliziotto salva bimba dal soffocamento in un pub

Roberto Picciotto, agente della squadra mobile di Firenze, era a cena con la famiglia in un pub di Limite sull'Arno. Ha visto una bambina sentirsi male, si è subito precipitato a praticare le manovre di disostruzione imparate durante i corsi di aggiornamento in questura. In pochi ma interminabili secondi, le ha salvato la vita. E il video girato dalle telecamere di sorveglianza è diventato virale. Ma non è finita qui, perché, per assicurarsi che la bambina stesse bene, nei giorni successivi, l'uomo ha invitato in questura la piccola, sua sorella e la mamma.