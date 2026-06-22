Firenze nella morsa del caldo: temperatura dell'asfalto vicina ai 60°

A Firenze, città da bollino rosso per il caldo di questi giorni, stando a un monitoraggio effettuato da un comitato di cittadini la temperatura dell'asfalto al sole è arrivata a superare i 57 gradi. In molte piazze, alcune anche appena riqualificate, mancano infatti completamente verde e zone d'ombra. Per correre ai ripari, già da mesi, il comune sta quindi intervenendo depavimentando alcune aree e piantando nuove alberature. Nel frattempo, la situazione e insostenibile per chiunque, figuriamoci per i cani che sull'asfalto rovente devono appoggiare le zampe.