Cronaca
Le immagini

Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno

In mezzo ai passanti,"un gruppetto"si colpisce a più riprese, anche usando sedie e tavolini di un bar

03 Gen 2026 - 13:50
Maxi rissa in piazza Duomo a Firenze nella notte di Capodanno. In mezzo ai passanti, un gruppetto si colpisce a più riprese, anche usando sedie e tavolini di un bar.

firenze
