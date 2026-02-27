Firenze, massacro dopo una lite in strada: un morto e due feriti gravi

Tutto è avvenuto nel cuore della notte, in una palazzina a due piani della periferia di Firenze. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ritrovato il cadavere di un uomo italiano di 33 anni. Nell'appartamento c'erano altre due persone italiane, un 30enne e un 50enne, rimaste ferite e poi trasportate all'ospedale di Careggi in gravissime condizioni. L'omicidio sarebbe legato a una lite scoppiata per strada.