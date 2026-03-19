Pericolo a ogni isolato

Firenze, i cantieri della tramvia occupano le strade: "Qui si rischia la vita"

Numerosi cittadini fiorentini si sono lamentati dei lavori: "non tengono conto di ciclisti e pedoni"

di Cristiano Puccetti
19 Mar 2026 - 19:24
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"Si rischia la vita a viaggiare per Firenze". "Qui ci sarebbe anche la pista ciclabile, mi dica lei come si fa a far viaggiare qui ciclisti e pedoni: pericolosità al massimo". "Con tutti questi lavori non hanno tenuto conto dei ciclisti e dei pedoni".

Per risolvere il problema del traffico a Firenze hanno abolito le strade: è la battuta che circola tra i fiorentini, anche se in realtà c’è poco da ridere. I cantieri della tramvia hanno paralizzato la città e le piste ciclabili sono diventate percorsi di ciclocross.

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