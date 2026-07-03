"20 ore al giorno, 7 su 7"

Firenze, l'ultimo cocomeraio della città: "Questo lavoro non vuole farlo più nessuno"

I cittadini:""Lavoratori come Valerio sono"in via di estinzione, vanno protetti come il WWF"

di Cristiano Puccetti
03 Lug 2026 - 21:58
01:33 
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A Firenze tutti in fila da Valerio al chiosco alla Certosa. Uno degli ultimi cocomerai della città: "Ho iniziato a dieci anni. Oggi questo lavoro non lo vuole fare più nessuno". Nella città toscana sono rimasti pochi cocomerai, uno tra questi è Valerio con la sua attività vicino all'uscita autostradale di Impruneta. I cittadini: "Questi lavoratori sono in via di estinzione, vanno protetti come il WWF". "Da aprile a ottobre si lavora 20 ore al giorno, 7 giorni su 7. La giornata comincia molto presto", spiega il cocomeraio.

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