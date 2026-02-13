Firenze, inchiesta sul Cubo nero: anche la proprietà tra i 12 indagati

Sono 12 le persone indagate dalla procura di Firenze nell'inchiesta sul Cubo nero, il nuovo complesso edilizio costruito sull'ex teatro comunale, in un'area patrimonio dell'Unesco. Rovina lo skyline della città culla del rinascimento ed è un'opera incoerente con il contesto, sono le critiche che molti - indipendentemente dall'inchiesta - hanno rivolto all'edificio. Oltre ai dirigenti della direzione artistica del Comune, in servizio anche all'epoca dei fatti, risulta indagato almeno un funzionario della soprintendenza più i componenti della commissione paesaggio del periodo 2015/2020. A finire nel registro degli indagati ci sarebbero però anche membri della proprietà.