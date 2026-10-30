Firenze, il ponte che unisce la città ma divide l'opinione pubblica

Se da una parte Ponte Nencioni, inaugurato a maggio, ha permesso di unire due parti di Firenze che erano separate dall’Arno, dall'altra ha anche peggiorato la viabilità di via di Castiglionchio. Quella che era una strada silenziosa, si è risvegliata nel cuore del traffico cittadino, trasformata da un giorno all'altro nel fulcro della nuova viabilità. “Prima era tranquillissima non passava nessuno, ora è diventata praticamente la strada principale”. Le code si formano sin dalle prime ore del mattino. Chi abita qui si risveglia a causa dei clacson. Anche perché, ora, gli autobus che giungono dal Chianti, diretti al centro di Firenze, transitano tutti in questa zona. Una situazione resa ancora più problematica - denunciano gli abitanti - da una segnaletica stradale inadeguata per il traffico, che si forma a ridosso del Ponte.