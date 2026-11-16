Firenze, il caso del "cassonetto intelligente"... che sbaglia i conti

Li chiamano "cassonetti intelligenti", ma a volte danno i numeri, sbagliano i conti. Così quindici comitati di cittadini dei comuni della provincia di Firenze hanno presentato un esposto alla Corte dei conti e uno ad Arera, l'autorità di regolazione per energia, per denunciare esborsi ingiustificati. Il peso di questi errori si sente poi in bolletta. “Le bollette sono sempre più alte, ci sono persone che hanno pagato per conferimenti mai avvenuti anche più di mille euro“, dice il presidente del comitato "Liberamente Le Signe". Il cassonetto per l'immondizia "Genius smart bin 5.0" sarà sperimentato presto anche a New York: la società che l’ha brevettato ci tiene a precisare che “la rilevazione delle misure dei rifiuti è molto difficile, gli errori incidono in misura minima sulle bollette e sono comunque compensati nei tre mesi".