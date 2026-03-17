Firenze, i turisti buttano la spazzatura dalla finestra tra la rabbia dei residenti

"Are you stupid? We pay the rent. Are you stupid?" "Ma te li paghi mille euro per stare qua?". Così si sono giustificati dei turisti per aver buttato la spazzatura nel nostro giardino. "Sembra quasi che pagando si possa fare quello che ci pare", dice Caterina. Questo è solo uno dei tanti episodi di maleducazione che i fiorentini residenti nel centro storico - una specie ormai in via estinzione - sono costretti a subire quotidianamente dai turisti, ormai padroni della città. E il video della litigata tra Caterina e un gruppo di americani che buttano tranquillamente cartacce dalla finestra ha riacceso la discussione. Ma non è l'unico problema dell'overturism.