Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Ritrovata a luglio

Firenze,"Franka Ludwing sarebbe stata uccisa per soldi

Accusati di concorso in omicidio premeditato il compagno e un'amica della vittima

di Cristiano Puccetti
14 Gen 2026 - 12:43
01:35 

Uccisa per i soldi. Stordita con un potente ipnotico, colpita più volte con una pietra, poi investita con la macchina e lasciata sul sentiero. Sarebbe morta così Franka Ludwing, 52enne trovata senza vita il 2 luglio scorso nel comune di San Godenzo, in provincia di Firenze. Ora la svolta nelle indagini: non sarebbe stato un pirata della strada, come inizialmente ipotizzato, ma il compagno, Emiliano Milza, 52 anni di Montorsoli in provincia di Firenze e l'amica della vittima, Simona Hirsch, 59 anni, entrambi fermati dai carabinieri di Firenze su ordine della procura con l'accusa di concorso in omicidio premeditato.

video tg
firenze