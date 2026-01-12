Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Toscana
GLI AFFARI VANNO BENE MA...

Firenze dice addio alla storica mesticheria "Mazzanti"

Nonostate il via vai di persone e affari che vanno bene, non si trova a chi vendere perché i giovani preferiscono fare altro."

di Ilaria Liberatore
12 Gen 2026 - 21:46
01:29 
video tg
firenze