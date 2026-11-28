La Squadra Mobile della Questura di Firenze, durante un riservato servizio anti-truffa predisposto in zona, con diverse pattuglie dislocate, ha osservato un uomo che si muoveva in maniera sospetta intrattenendo diverse telefonate per poi salire velocemente a bordo di un'auto. Viste le circostanze, il veicolo è stato attenzionato e seguito dalle pattuglie. In via Baracca l’uomo si è fermato, è sceso dall’autovettura e si è appostato davanti ad un palazzo, controllando sempre il telefono, per poi tornare verso l’auto e salirci a bordo.
Dopo pochi minuti, è tornato verso l’abitazione, indossando una tracolla, un cappellino e occhiali da sole, dando così l’idea di volersi camuffare, ha suonato al campanello ed è entrato all’interno del palazzo. Non appena gli operatori hanno iniziato ad organizzarsi per entrare all'interno del palazzo hanno notato l’uomo uscire repentinamente dal portone del condominio, saltare il cancello e correre frettolosamente sul marciapiedi in direzione dell’auto. Bloccato immediatamente dai Carabinieri, il 52enne ha subito ammesso di aver derubato un anziano. Con sé aveva 8.660€, 3 collanine in oro, 10 ciondoli e due telefoni.
Altri Carabinieri sono entrati all’interno del condominio rintracciando l'anziano 81enne che ha riferito di essere stato derubato dall’uomo che era appena fuggito via. Controllato anche il telefono del 52enne, all’interno sono state trovate alcune fotografie ritraenti un finto tesserino dei carabinieri riportante il proprio volto, il condominio della vittima e l’indirizzo. L’arresto è stato immediatamente convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora a Napoli.