Dopo pochi minuti, è tornato verso l’abitazione, indossando una tracolla, un cappellino e occhiali da sole, dando così l’idea di volersi camuffare, ha suonato al campanello ed è entrato all’interno del palazzo. Non appena gli operatori hanno iniziato ad organizzarsi per entrare all'interno del palazzo hanno notato l’uomo uscire repentinamente dal portone del condominio, saltare il cancello e correre frettolosamente sul marciapiedi in direzione dell’auto. Bloccato immediatamente dai Carabinieri, il 52enne ha subito ammesso di aver derubato un anziano. Con sé aveva 8.660€, 3 collanine in oro, 10 ciondoli e due telefoni.