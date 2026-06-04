ALLARME TURISMO

Firenze, caddy-taxi e Ape Calessino nel mirino: "Tour irregolari nel centro storico"

Il comitato Salviamo Firenze denuncia presunte violazioni delle regole da parte di golf car e risciò nell'area Unesco

di Cristiano Puccetti
04 Giu 2026 - 11:40
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Nuove polemiche a Firenze sul trasporto turistico nel centro storico. Il comitato Salviamo Firenze accusa alcuni operatori di utilizzare caddy, golf car e risciò aggirando le limitazioni imposte dal regolamento comunale, anche attraverso l’esposizione del cartello "fuori servizio" durante il trasporto di passeggeri. Nel mirino anche l’arrivo delle Ape Calessino in stile Capri, considerate dagli attivisti un elemento estraneo al contesto urbano. Da Palazzo Vecchio arriva la replica: il Comune assicura controlli e annuncia che non saranno tollerati veicoli che operano al di fuori delle norme.

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