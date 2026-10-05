l'allarme

Firenze, bombola di gas sotto il David di piazza Michelangelo: era vuota

A trovarla una dipendente che ha immediatamente contattato le forze dell'ordine

di Cristiano Puccetti
05 Ott 2026 - 12:55
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
firenze